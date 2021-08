Stop al caldo intenso: ecco che tempo farà nelle prossime ore

Insiste una residua instabilità soprattutto diurna sulla dorsale appenninica meridionale, specie in Campania, con qualche rovescio che nelle ore diurne potrà sconfinare alla costa tirrenica. Alcuni rovesci anche sulle zone interne tra basso Lazio e Abruzzo meridionale, altrove più soleggiato ma con un po' di variabilità diurna sulle zone alpine. Temperature in calo anche in Sicilia, riporta 3BMeteo. A Napoli cielo a tratti nuvoloso, ma splenderà in maniera costante il sole. Temperature 31 la massima e 25 la minima.

GIOVEDI' E VENERDÌ

Stabilità prevalente su gran parte delle regioni, ma con ancora una lieve variabilità pomeridiana in prossimità dei settori alpini e su quelli appenninici e alcuni rovesci in locale sconfinamento alla costa tirrenica meridionale. Temperature in lieve ripresa, senza particolari eccessi di calore. Cielo sereno o poco nuvoloso giovedì e venerdì, con massime sui 30 gradi e minime sui 25.