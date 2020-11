Arrivano le perturbazioni atlantiche: piogge e calo della temperatura a Napoli

Dopo la piacevole settimana appena trascorsa, con caldo, sole e cielo terso, una perturbazione di origine atlantica dovrebbe portare scompiglio nei prossimi giorni. Lo rivelano gli esperti di 3BMeteo, che prevedono piogge e temporali lungo tutta la penisola italiana. A Napoli, in particolare, i primi giorni della prossima settimana (16-22 novembre) saranno contrassegnati dalla pioggia. Lunedì 16 novembre cielo molto nuvoloso, coperto, con piogge e temperature in calo (massima 17 gradi, minima a 12). Non andrà meglio fino a martedì pomeriggio, quando - presumibilmente dopo alcuni temporali nella mattinata - il tempo migliorerà. Si abbasseranno gradualmente le minime, che si assesteranno sui 10 gradi.