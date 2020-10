Meteo, a Napoli arriva l'affondo artico: brusco calo delle temperature

Un affondo artico, così lo definiscono gli esperti di 3BMeteo, è in arrivo dalla Groenlandia, e stazionerà sul Mediterraneo Centrale per alcuni giorni. L'aria fredda affluirà all'interno del vortice e determinerà, anche su Napoli, un calo delle temperature. Dopo il fine settimana, infatti, le minime scenderanno in modo brusco: mercoledì, ad esempio, si toccheranno minime di 11 gradi e massime di 17.

