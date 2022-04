Meteo, tempo in peggioramento ma il 1 maggio è salvo: le previsioni

Tempo in peggioramento sull'Italia e la Campania. L'anticiclone che ha recentemente garantito tempo stabile e soleggiato su gran parte delle penisola mostrerà i primi segnali di cedimento nel corso del prossimo weekend, sotto la spinta di una perturbazione atlantica che interesserà comunque principalmente il Nord Italia. A renderlo noto è Vincenzo Insinga, di 3bmeteo.

In Campania, dopo cieli completamente sgombri da nuvole tra giovedì e venerdì, durante il fine settimana assisteremo a leggeri segnali di instabilità atmosferica, che si tradurranno in qualche addensamento nuvoloso in più in formazione nel corso delle ore pomeridiane a ridosso dei rilievi montuosi più interni.

Le previsioni per il primo maggio

Per l'1 maggio sono salve le gite fuori porta: la giornata trascorrerà all'insegna di cieli sereni sull'intera fascia costiera campana, compresa la città di Napoli, e per di più con temperature in aumento: sono attesi infatti valori estremamente gradevoli, con minime intorno ai 14-15 °C e massime anche oltre i 20 °C. Scarsa o del tutto assente la ventilazione, generalmente calmi i mari.

Qualche nube in più potrà formarsi nel corso del pomeriggio - come anticipato - sull'Appennino.