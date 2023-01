Rovesci alternati a cielo sereno: come sarà il meteo a gennaio

Meteo Campania. Serie di perturbazioni in transito fino al weekend, ma con piogge alternate a momenti più soleggiati

Nei prossimi giorni una serie di perturbazioni di origine atlantica raggiungerà la Campania, scorrendo lungo il bordo orientale dell’anticiclone posizionato sull’Europa centro-meridionale. Non si tratterà di fronti particolarmente attivi, ma saranno in grado di distribuire una certa nuvolosità accompagnata da qualche pioggia o rovescio intermittente.

La prima di queste interesserà la nostra regione giovedì, distribuendo alcune piogge o rovesci soprattutto al mattino sulle zone costiere e su quelle meridionali e coinvolgendo quindi più direttamente le provincie di Napoli, Avellino e Salerno. Fenomeni più deboli invece sulle provincie di Caserta e Benevento.

In giornata piogge e rovesci tenderanno ad esaurirsi e graduali schiarite si estenderanno da nord. Venerdì la giornata inizierà in prevalenza soleggiata, ma con il passare delle ore un nuovo fronte punterà la Campania e determinerà un aumento della nuvolosità dal pomeriggio con qualche pioggia in arrivo sulle zone di Caserta, Napoli, Avellino e localmente sul Salernitano. Ultimi piovaschi nella notte, ma la giornata di sabato risulterà generalmente soleggiata. Inizialmente soleggiata la domenica, ma nel corso della giornata giungerà il terzo fronte, responsabile della ripresa di alcune piogge entro sera sui settori centro-settentrionali della Campania, come spiega Lorenzo Badellino, esperto di 3BMeteo.