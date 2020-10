Temporale su Napoli, ecco quanto durerà

La dinamica circolazione depressionaria presente sulle Isole britanniche continua ad influenzare il tempo su parte delle nostre regioni,. Maggiormente colpito il nord, come riporta 3BMeteo.

Piogge forti dalla tarda mattinata anche a Napoli. Il maltempo dovrebbe proseguire per l'intera giornata di oggi. Temporali in arrivo anche per mercoledì 7 ottobre, mentre nel weekend è previsto cielo sereno o poco nuvoloso.