Che tempo farà a Pasquetta 2024

Da tradizione funestata dal maltempo, la Pasquetta è uno dei giorni festivi più amati dai napoletani. Le gite fuori porta e i picn nic nei parchi con al seguito i bimbi sono immancabili, ma come sarà il meteo quest'anno lunedì 1 aprile?

Per gli esperti di 3BMeteo nel giorno di Pasquetta al Nord, al mattino ancora diffusamente instabile o localmente perturbato su centro est Liguria, Alpi, Prealpi e pedemontane lombardo venete. Maggiori schiarite sul resto dei settori. Nel pomeriggio ancora qualche piovasco o temporale tra Lombardia e Triveneto, isolato anche sulla Liguria. In serata ampie schiarite un po' ovunque con qualche rovescio residuo al Nordest. Al Centro, veloce transito di piovaschi e qualche isolato temporale con ampie schiarite già dal pomeriggio sulla Toscana. Al Sud, qualche veloce piovasco sulla Sardegna e verso sera tra Campania, Molise e Puglia. Più sole altrove. Temperature in calo al Centro in ulteriore aumento al Sud con punte di 30°C in Sicilia e Calabria. Venti forti meridionali. Mari molto mossi o agitati con mareggiate.

Il dettaglio su Napoli: che tempo farà

A Napoli e provincia mattinata e primo pomeriggio all'insegna del cielo sereno o poco nuvoloso. Le condizioni meteo peggioreranno in serata, attese infatti piogge dalle ore 20.00. Massime attorno ai 22-25 gradi e minime sui 12-15.