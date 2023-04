Correnti di freddo artico a Pasqua e Pasquetta: cosa accadrà a Napoli

Correnti fredde di origine artica affluiranno sulla Campania per buona parte della Settimana Santa, mantenendo condizioni di instabilità praticamente invernale mercoledì, quando le basse temperature permetteranno alla neve di cadere sulle zone interne appenniniche fino a quota 800/1000m. Da giovedì l’afflusso artico comincerà ad attenuarsi e l’instabilità lascerà spazio a graduali schiarite, pur in un contesto climatico sempre piuttosto fresco. A partire da sabato però un nuovo impulso instabile proveniente dalle Isole britanniche punterà l’Italia e coinvolgerà anche la nostra regione con una spiccata variabilità nel weekend di Pasqua, caratterizzata da alcuni rovesci di pioggia e qualche nevicata in montagna che potrebbero protrarsi fino alla giornata di Pasquetta, come spiega 3BMeteo.it.

METEO NAPOLI. Mercoledì sarà una giornata nuvolosa con qualche pioggia che interverrà dal pomeriggio, in un contesto fresco con temperature minime sui 9°C e massime intorno a 14°C. Ampie schiarite giungeranno giovedì e venerdì con temperature diurne in lieve ripresa, ma da sabato l’instabilità dovrebbe intensificarsi nuovamente con ritorno di qualche rovescio intermittente che potrebbe attardarsi fino alla giornata di Pasquetta, seppur alternato a temporanee schiarite.

METEO SALERNO. Mercoledì sarà una giornata irregolarmente nuvolosa con qualche pioggia che interverrà dal pomeriggio, in un contesto fresco con temperature minime sui 9°C e massime intorno a 14°C. Ampie schiarite giungeranno giovedì e venerdì con temperature diurne in lieve ripresa, ma da sabato l’instabilità dovrebbe intensificarsi nuovamente con ritorno di qualche rovescio intermittente alternato a temporanee schiarite. Possibile miglioramento per Pasquetta.

METEO CASERTA. Mercoledì sarà una giornata irregolarmente nuvolosa con qualche pioggia che interverrà nel pomeriggio, in un contesto fresco con temperature minime sui 7°C e massime intorno a 13°C. Ampie schiarite giungeranno giovedì e venerdì con temperature diurne in lieve ripresa, ma da sabato l’instabilità dovrebbe intensificarsi nuovamente con ritorno di qualche rovescio intermittente alternato a temporanee schiarite. Possibile miglioramento per Pasquetta.

METEO AVELLINO. Mercoledì sarà una giornata irregolarmente nuvolosa con qualche pioggia che interverrà dal pomeriggio, in un contesto fresco con temperature minime sui 4°C e massime intorno a 10°C. Ampie schiarite giungeranno tra giovedì e sabato con temperature diurne in lieve ripresa, ma domenica di Pasqua l’instabilità dovrebbe intensificarsi nuovamente con ritorno di qualche rovescio intermittente alternato a temporanee schiarite. Possibile miglioramento per Pasquetta.

METEO BENEVENTO. Mercoledì sarà una giornata irregolarmente nuvolosa con qualche pioggia che interverrà dal pomeriggio, in un contesto fresco con temperature minime sui 7°C e massime intorno a 13°C. Ampie schiarite giungeranno giovedì e venerdì con temperature diurne in lieve ripresa, ma nel weekend di Pasqua l’instabilità dovrebbe intensificarsi nuovamente con ritorno di qualche rovescio intermittente alternato a temporanee schiarite. Possibile miglioramento per Pasquetta.