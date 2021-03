In arrivo correnti fredde dal Nord Europa, brutte notizie per Pasquetta

La fase stabile, calda e anticiclonica che caratterizza i giorni precedenti al weekend pasquale è destinata ad interrompersi entro pochi giorni per l'indebolimento della struttura di alta pressione. In arrivo correnti più fredde in discesa dal Nord Europa che gradualmente si faranno strada verso latitudini più meridionali, con un primo fronte di irruzione raggiungerà l'Italia nel corso di sabato a partire dalle regioni settentrionali. La domenica di Pasqua scorrerà rapidamente verso sud, smantellando l'anticiclone e trasferendo i suoi fenomeni alle regioni meridionali e provocando un generale calo delle temperature, anche sensibile, come spiega 3BMeteo.

Previsioni in Campania

Nel giorno di Pasquetta, lunedì 5 aprile, sono in arrivo correnti fredde che porteranno le temperature a minime tra i 4 e i 5 gradi a Napoli. Martedì 6 invece sarà caratterizzato dal maltempo con forti temporali e vento forte. le temperature torneranno primaverili dal giorno successivo.