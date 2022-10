L'ottobrata porterà temperature ancora più estive a Napoli

Rimonta anticiclonica a Napoli e in tutta la Campania. Una massa d'aria piuttosto calda per il periodo (fino a +12°C/+14°C a 1500m) che causerà un rialzo termico, specie in montagna, portando così la penisola italiana a rivivere una nuova ottobrata a distanza di pochi giorni dall'ultima, come riporta 3BMeteo.it. Come spesso succede però nei mesi autunnali e invernali, la parola anticiclone non è sempre sinonimo di tempo soleggiato.

A Napoli per l'intera settimana cielo sereno o poco nuvoloso e caldo. Temperature sopra i 25 gradi, più estive che autunnali.