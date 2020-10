Temporali e nubifragi in Campania, giorni di "passione" per il maltempo anche a Napoli

Alimentato da aria fredda in discesa dal Nord Europa un nuovo vortice di bassa pressione si è formato sull'Italia centro-settentrionale e dal suo centro si diparte una intensa perturbazione che provoca maltempo su gran parte delle regioni centro-settentrionali ma anche in Campania e Sicilia, come riporta 3BMeteo.

TEMPORALI E NUBIFRAGI SUL TIRRENO

Un altro ramo della perturbazione sta impegnando le regioni centrali e parte di quelle meridionali con fenomeni spesso intensi, specie sul versante tirrenico. Particolarmente colpiti Lazio e Campania, dove i temporali della notte hanno provocato allagamenti ed esondazioni.

Il maltempo continuerà ad imperversare su Napoli anche oggi, domani e dopodomani. Schiarite da domenica. Giù le temperature: minime tra i 13 e i 15 gradi.

Si segnala ancora una forte ventilazione mediamente occidentale sui bacini ad ovest dello Stivale con raffiche fino a 80-90km/h su tratti della costa campana, ma anche sulle valli molisane.