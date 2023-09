Nubifragi in arrivo su Napoli e provincia

Con l'addio dell'estate l'ingresso dell'autunno sarà caratterizzato da un'ondata di maltempo che caratterizzerà il weekend. Ecco le previsioni provincia per provincia in Campania

METEO NAPOLI: la stagione autunnale, che quest’anno inizierà il 23 settembre, si annuncerà sulla città con una forte perturbazione che nella giornata di sabato porterà temporali e nubifragi un po’ su tutta la provincia. La fascia più a rischio sarà quella pomeridiana e serale ma fenomeni intensi potrebbero verificarsi già in mattinata. Seguirà una domenica caratterizzata da una maggiore variabilità con ampie schiarite e fenomeni solo a carattere isolato. Le temperature sono previste in forte diminuzione, le massime nella giornata di domenica non supereranno i 22/24°C. Di rilievo la ventilazione che nella giornata di sabato potrà essere anche forte dai quadranti meridionali.

METEO SALERNO: la stagione autunnale, che quest’anno inizierà il 23 settembre, si annuncerà sulla città con una forte perturbazione che nella giornata di sabato porterà temporali e nubifragi un po’ su tutta la provincia. La fascia più a rischio sarà quella pomeridiana e serale. Seguirà una domenica caratterizzata da una maggiore variabilità con ampie schiarite e fenomeni solo a carattere isolato. Le temperature sono previste in forte diminuzione, le massime nella giornata di domenica non supereranno i 22/24°C. Di rilievo la ventilazione che nella giornata di sabato potrà essere anche forte dai quadranti meridionali.

METEO CASERTA: la stagione autunnale, che quest’anno inizierà il 23 settembre, si annuncerà sulla città con una forte perturbazione che nella giornata di sabato porterà temporali e nubifragi un po’ su tutta la provincia. La fascia più a rischio sarà quella pomeridiana e serale ma fenomeni intensi potrebbero verificarsi già in mattinata. Seguirà una domenica caratterizzata da una maggiore variabilità con ampie schiarite e fenomeni solo a carattere isolato. Le temperature sono previste in forte diminuzione, le massime nella giornata di domenica non supereranno i 22/24°C. Di rilievo la ventilazione che nella giornata di sabato potrà essere anche forte dai quadranti meridionali.

METEO AVELLINO: la stagione autunnale, che quest’anno inizierà il 23 settembre, si annuncerà sulla città con una forte perturbazione che nella giornata di sabato porterà temporali e nubifragi un po’ su tutta la provincia. La fascia più a rischio sarà quella pomeridiana e serale. Seguirà una domenica caratterizzata da una maggiore variabilità con ampie schiarite e fenomeni solo a carattere isolato. Le temperature sono previste in forte diminuzione, le massime nella giornata di domenica non supereranno i 20/22°C.

METEO BENEVENTO: la stagione autunnale, che quest’anno inizierà il 23 settembre, si annuncerà sulla città con una forte perturbazione che nella giornata di sabato porterà temporali e nubifragi un po’ su tutta la provincia. La fascia più a rischio sarà quella pomeridiana e serale ma fenomeni intensi potrebbero verificarsi già in mattinata. Seguirà una domenica caratterizzata da una maggiore variabilità con ampie schiarite e fenomeni solo a carattere isolato. Le temperature sono previste in forte diminuzione, le massime nella giornata di domenica non supereranno i 21/23°C.