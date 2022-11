Stop al maltempo, in arrivo la 'novembrata': sole e temperature sopra i 20 gradi

L'ondata di maltempo di queste ore cederà il passo all'anticiclone che porterà cielo sereno o poco nuvoloso e temperature primaverili. Il vortice che sabato agisce sul medio-basso Tirreno si porterà domenica verso lo ionio e la Grecia e la perturbazione collegata coinvolgerà ancora le nostre regioni meridionali con episodi di instabilità atmosferica. Con il passare delle ore tuttavia perderà efficacia e si allontanerà verso il comparto meridionale balcanico, determinando una graduale attenuazione delle piogge sul Sud Italia. Sulle restanti regioni si assisterà sin dalle prime ore della giornata ad un rinforzo dell'alta pressione in espansione dalla Penisola Iberica e il tempo si manterrà stabile e in gran parte soleggiato, come spiegano gli esperti di 3Bmeteo.it.

Cosa accadrà a Napoli

A Napoli temperature giù sino a domenica sera, con minime tra i 12 e i 14 gradi. Da lunedì però le massime torneranno a salire con picchi sopra i 20 gradi, mentre le minime resteranno tra gli 11 e i 13 gradi. Cielo sereno o poco nuvoloso sino a domenica 13 novembre.