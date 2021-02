Neve e gelo siberiano a Napoli: ecco quanti giorni dureranno

Ondata di freddo come non capitava da anni

Nevicate in arrivo in tutta la Campania anche al livello del mare, dopo quelle che hanno colpito l'Irpinia in queste ore. Neve attesa anche a Napoli in tutti i quartieri e non solo nella zona collinare. L'allerta meteo durerà fino alle 23.59 del 14 febbraio, con il giorno di San Valentino che dovrebbe essere la giornata più fredda dell'anno (minime sui -2 o -3).

Il freddo dovrebbe accompagnare le giornate fino alle prime ore del mattino del 17 febbraio, quando poi le temperature riprenderanno via via a salire, accompagnate anche da cielo sereno o poco nuvoloso.