In arrivo le giornate più fredde dell'anno: possibili fiocchi di neve anche a Napoli

L'intensa nevicata del febbraio 2018 resta un piacevole e lontano ricordo con la città imbiancata più bella che mai. Nelle prossime ore è in arrivo un vortice di aria molto fredda di provenienza balcanica, incanalato in un flusso di correnti nordorientali, che potrebbe portare nevicate anche in città in pianura.

La giornata più fredda dovrebbe essere venerdì 14 gennaio, con temperature a Napoli che potrebbero scendere sotto gli zero gradi nella nottata, anche se già dalla serata di giovedì si assisterà ad un netto abbassamento termico. Cielo sereno o poco nuvoloso.

Tra sabato e domenica le temperature dovrebbero risalire attestandosi sui 5/15 gradi.