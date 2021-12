Anticiclone in declino, feste di Natale sotto la pioggia con "caldo" autunnale

L'anticiclone che ingloba il Mediterraneo, le isole britanniche e l'Italia comincerà a perdere smalto già dai primi giorni di questa settimana. Sotto la spinta del flusso atlantico, intenzionato a diventare sempre più protagonista, la situazione meteo peggiorerà consistentemente. Cesseranno definitivamente i refoli di aria fredda balcanica, relegati sempre più verso l'Europa orientale, e al loro posto subentreranno correnti ben più miti di matrice atlantica, sempre più cariche di umidità. Il tempo è destinato quindi a peggiorare anche su parte d'Italia, per il passaggio di una perturbazione, spiegano gli esperti di 3BMeteo.it.

Feste di Natale

Alla Vigilia di Natale peggiora il tempo su Liguria, regioni tirreniche centro-settentrionali, con piogge in intensificazione e in estensione anche alla Val Padana e Friuli VG. Più soleggiato su isole maggiori, adriatiche e Meridione. Venti in rinforzo dai quadranti meridionali e temperature in aumento. A natale piogge anche sul Centro-Sud. A Santo Stefano la perturbazione si allontana verso est dall'Italia, ma sarà ancora in grado di dar luogo ad una certa instabilità sulle regioni tirreniche, con piogge e rovesci sparsi in graduale attenuazione. Schiarisce al Nord.

Cosa accadrà a Napoli

A Napoli cielo sereno o poco nuvoloso fino alla Vigilia, venerdì 24 dicembre, con le minime che gradualmente si abbasseranno (minime tra i 4 e i 5 gradi). Dal giorno di Natale previste piogge anche per i tre-quattro giorni seguenti. Aumenteranno però le temperature, rendendo poco natalizio il clima. Minime tra i 12 e i 15 gradi e massime tra i 15 e i 18 gradi.