Natale primaverile a Napoli: temperature record in arrivo per le festività

Buone notizie per le festività natalizie a Napoli e in provincia, anche se gli interrogativi sui cambiamenti climatici in atto aumentano. Il meteo si preannuncia positivo con cielo sereno e poco nuvoloso sino al 28 dicembre e temperature più da tarda primavera che da inverno, grazie all'anticiclone africano.

Le massime infatti a Napoli sfioreranno i 20 gradi, arrivando costantemente tra i 17 e i 19 gradi. Minime ben al di sopra dei 10 gradi da giovedì (tra i 12 e i 15). Giornata più fredda invece martedì 20 dicembre con minime sui 6 gradi.