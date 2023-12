“Fino a sabato l'Italia sarà terra di confine tra un potente anticiclone presente sul vicino Atlantico e un ciclone freddo che andrà a posizionarsi sull'Europa nord orientale”. Sono le parole del meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara, che aggiunte: “In questo contesto il tempo sul nostro Paese sarà caratterizzato da sole alternato a passaggi nuvolosi sparsi ma ben poche piogge, per correnti asciutte dai quadranti settentrionali”.

E la situazione in particolare del Sud e della Campania? “Qualche piovasco o anche rovescio potrà interessare il Sud, sporadicamente il versante adriatico, ma per il resto il tempo sarà in prevalenza asciutto, pur non sempre soleggiato e con possibilità di qualche nebbia su Valpadana e vallate del Centro”.

Insomma, prima di Natale meteo all'insegna del sole.,dalle nostre parti. E poi? “Per la Vigilia, ma anche Natale e Santo Stefano dovrebbero prevalere condizioni anticicloniche, con tempo spesso stabile anche se non sempre soleggiato per presenza di nubi medio-basse e locali nebbie; sul versante tirrenico potrebbe anche verificarsi qualche locale piovasco. Anche in questo frangente non farà particolarmente freddo durante il giorno e le temperature potranno mantenersi al di sopra delle medie del periodo. A seguire è probabile l'ingresso di una veloce perturbazione con calo delle temperature, ma serviranno ulteriori analisi e relative conferme”.