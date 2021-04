Ondata di gelo artico: in Campania può tornare la neve

Temperature invernali in arrivo

Freddo e vento stanno sferzando l'Italia. A metà giornata le temperature rimangono ancora molto basse e al Nord, anche in presenza di sole, si rimane intorno ai 10°C e li si superano solo a Milano e Treviso con 11°C. 11°C anche sulle pianure toscane, mentre sul versante adriatico si segnalano 9°C ad Ancona e Pescara. Per il resto segnaliamo 12°C a Roma e Napoli, 11°C a Brindisi. Gelido in quota sulle Alpi con -26°C a Plateau Rosa, fa sapere 3BMeteo.

Le temperature tenderanno a diminuire in Campania con le mimine giovedì e venerdì tra i 2 e i 3 gradi a Napoli, con possibilità di nevicate sopra i 500 metri. Per rivedere temperature primaverili bisognerà attendere il 13-14 aprile.