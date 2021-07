Weekend di "fuoco" a Napoli: la città nella morsa dell'afa

A Napoli oggi bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata, come spiegano gli esperti di 3bmeteo.com, la temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 25°C, lo zero termico si attesterà a 4618m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudovest. Mare poco mosso. Allerte meteo previste: afa.

Le previsioni per oggi

L'alta pressione nord africana continua ad inglobare la Campania e le altre regioni meridionali prolungando la fase di tempo stabile e ben soleggiato nonché l'ondata di caldo torrido. Attese ancora punte diffusamente oltre i 36/38°C sui settori interni con picchi sino a 40/42°C anche nel resto del Sud. Venti moderati dai quadranti nord-occidentali; Zero termico nell'intorno di 4800 metri. Ionio mosso; Basso Tirreno poco mosso.

Cosa ci aspetta domani

A Napoli domani cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 26°C, lo zero termico si attesterà a 4576m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Sud, al pomeriggio tesi e proverranno da Sud. Mare mosso. Allerte meteo previste: afa.