Napoli, "addio" inverno: per Capodanno arriva un caldo insolito

Fine dicembre 2021 e inizio gennaio 2022 con tempo stabile ed eccezionalmente mite per il periodo a causa di una massiccia rimonta anticiclonica di matrice africana che invaderà anche Napoli e la Campania.

L'anomalia, come spiegano gli esperti di 3bmeteo.com, non risiederà tanto nel fatto che il tempo sarà stabile, anzi, se andiamo a guardare le statistiche sono molti di più i capodanno asciutti che non quelli bagnati, ma nelle condizioni climatiche che si affermeranno, con temperature ben oltre la media stagionale.

Previsioni per il 31 dicembre

A Napoli bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 3457m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.

Previsioni per Capodanno

A Napoli giornata soleggiata, con nubi in aumento dalla sera, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 3632m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.