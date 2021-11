Il meteorologo Guidi: "Impossibile sapere oggi se a Natale pioverà"

I napoletani si chiedono oggi, a fine novembre, se le feste di Natale saranno bagnate dalla pioggia o benedette dal bel tempo. Inutile spulciare tutti i siti di meteo on line, prevederlo oggi è impossibile. Lo ha spiegato nei dettagli il tenente colonnello dell'aeronautica militare Guido Guidi, volto noto della meteorologia italiana, che ha tenuto un seminario sugli strumenti di previsione a medio e lungo termine all'Università di Napoli Parthenope.

"Con la tecnologia a disposizione - afferma - possiamo stabilire con buone possibilità cosa accadrà al tempo per i prossimi 7-8 giorni. Oltre questo lasso di tempo non parliamo più di previsioni, ma di tendenze. E' comunque un risultato enorme se si considera che cinquant'anni fa era possibile avanzare ipotesi per le successive 24-48 ore. I cambiamenti climatici non hanno reso più complicato questo lavoro perché avvengono su scale temporali molto diverse rispetto alle previsioni e perché i modelli sono sempre gli stessi".

L'incontro con Guidi rientra in un programma più ampio dell'ateneo napoletano di seminari del Dipartimento di Scienze e Tecnologie diretto da Giorgio Budillon. In un'intervista rilasciata ad agosto, era stato lo stesso Budillon a prevedere quanto poi è realmente accaduto in Sicilia nelle settimane scorse, quando il maltempo ha causato vittime e disastri: "Anche in quel caso io non parlai di certezze. Analizzando le tendenze dedussi che in quell'area geografica avrebbero potuto verificarsi quei fenomeni che, purtroppo, si sono realmente verificati".