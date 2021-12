Napoli, in arrivo piogge e venti forti: le previsioni per la festa dell'Immacolata

Torna il maltempo su Napoli dopo il sole delle scorse ore. Secondo gli esperti di 3bmeteo.com nel corso di oggi, festa dell'Immacolata, il cielo diventerà sempre più nuvoloso, dando spazio a possibili rovesci e a venti forti.

Secondo gli esperti, in particolare: "A Napoli oggi cieli parzialmente nuvolosi, con nubi in rapido aumento associate a piogge e rovesci anche a carattere temporalesco dal pomeriggio, sono previsti 11mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 1916m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Sudest. Mare mosso. Allerte meteo previste: vento.