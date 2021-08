Ancora un weekend ricco di sole su Napoli: piogge dalla prossima settimana

Anche le temperature, come nei giorni scorsi, sono più accettabili

Anche a Napoli dopo la rifrescata di inizio settimana e l'instabilità attesa nelle prossime ore, nel corso del fine settimana l'anticiclone afro-mediterraneo tornerà a rinforzarsi. Secondo gli esperti di 3BMeteo.it ci attende un sabato all'insegna del bel tempo; così come domenica quando il caldo "abbraccerà" l'intero Sud Italia.

Dal punto di vista termico è atteso un ulteriore rialzo delle temperature con caldo che tornerà a tratti intenso, aggravato anche da un aumento dell'umidità che acuirà la sensazione di afa. Entro domenica attesi picchi massimi sino a 37°C.

Il tempo per oggi, sabato

A Napoli oggi bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 23°C, lo zero termico si attesterà a 4279m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudest. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.

Domani ancora bel tempo

A Napoli domani bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 25°C, lo zero termico si attesterà a 4538m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Sudovest. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.