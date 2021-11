Meteo, dopo la pausa a Napoli torna il maltempo

Durerà appena 24 ore la pausa dal maltempo per i cittadini di Napoli. Secondo le previsioni di 3B Meteo, infatti, dopo la tregua di domenica 7 novembre, da lunedì 8 tornerà a piovere. Pioggia debole con qualche schiarita in mattinata, poi il tempo peggiorerà nel pomeriggio con rovesci temporaleschi. Le condizioni metereologiche dovrebbero migliorare nella serata.

Piogge deboli sono previste per martedì 9 novembre, mentre mercoledì dovrebbe essere una giornata senza pioggia. Nuovo peggioramento per giovedì 11, soprattutto in mattinata, poi il tempo dovrebbe progressivamente migliorare e dare un po' di respiro venerdì e sabato prossimi.

Le temperature resteranno alte per la media di stagione, con il termometro che non scenderà mai al di sotto dei 16 gradi.