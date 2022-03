Meteo: temperature in rialzo, ma poi tornerà il freddo

Settimana altalenante per il meteo partenopeo. Niente paura, il sole non lascerà Napoli, almeno non prima del prossimo weekend. Secondo le previsioni di 3B Meteo, oltre al sole registreremo anche un aumento delle temperature che porterà il termometro a segnare, a metà settimana, una massima di 19 gradi e una minima di 10, numri vicini alle medie primaverili.

Da venerdì, però, la situazione potrebbe cambiare e non in meglio. Dovrebbe riaffacciarsi sul golfo qualche precipitazione e le temperature potrebbero abbassarsi nuovamente riportandici a un clima più rigido e invernale. Sempre seconod 3B meteo, il termometro giungerà a una minima di 2 gradi domenica 20 marzo, alla vigilia dell'inizio della primavera.

