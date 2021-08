L'instabilità segna la fine delle vacanze: in arrivo nuovi temporali

Le correnti fresche e instabili non mollano la presa sull'Italia e, quindi, neanche su Napoli e il resto della Campania. Da giorni ormai piogge e temporali ci tengono compagnia a macchia di Leopardo e non hanno intenzione di abbandonare il nostro Paese neanche nell'ultimo weekend di Agosto. Saranno giorni infatti a tratti poco estivi a partire da venerdì sera, quando ulteriore aria fredda farà ingresso sul Mediterraneo.

Come spiegano gli esperti di 3bmeteo.com, ci sarà l'ennesimo ingresso di aria più fresca e instabile da Nord con lo sviluppo di forti piogge e temporali su gran parte dell'Italia. Su alcune regioni i fenomeni potrebbero risultare intensi intorno a metà giornata, con possibili grandinate e disagi.Brusco calo termico. Temperature massime ovunque sotto i 30°C.

Un leggero miglioramento da domenica

Un leggero miglioramento potrebbe esserci domanica con la condizioni meteo più clementi sul nostro Paese, ma non per tutti. Mentre su alcune zone d'Italia il tempo migliorerà in modo netto rispetto ai giorni precedenti su altre aree dell'Italia rimarrà un po' di instabilità, in particolare nelle ore pomeridiane. Al mattino ancora qualche rovescio residuo sul verdante tirrenico tra Campania e Calabria in veloce esaurimento. Soleggiato altrove.

Dal pomeriggio tornano piovaschi e acquazzoni. Nulla di intenso, si tratterà di un po' di instabilità con fenomeni di breve durata. Temperature minime in leggero calo, massime stazionarie o in leggero rialzo laddove splenderà il sole, ma comunque sotto la media del periodo con le massime che da Nord a Sud non dovrebbero superare i 30°C.