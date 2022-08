Meteo, arriva la pioggia e si abbassano le temperature

Piogge temperature più basse. La settimana che porta a Ferragosto consegna una notizia brutta per gli amanti del sole e del mare, ma ottima per chi da settimane maledice il fato per il caldo asfissiante. Non sarà un crollo drastico, ma possiamo aspettarci qualche giorno di respiro.

Secondo le previsioni di 3B Meteo, infatti, da martedì 9 agosto su Napoli si abbatterà qualche temporale estivo. L'effetto dovrebbe essere immediato, con il termometro che scenderà sotto i 30 gradi già dal pomeriggio di domani. Non sarà un effetto permanente, bensì legato ai singoli fenomeni temporaleschi. Per mercoledì 10, quindi, temperatura di nuovo in salita in mattinata prima della nuova pioggia pomeridiana e del conseguente nuovo calo. Stessa scena giovedì 11, mentre le previsioni dicono che venerdì e sabato il termometro non supererà i 29 gradi in nessun momento della giornata e durante la notte indicherà non oltre i 22.

Per 3B Meteo questa tendenza dovrebbe proseguire anche dopo Ferragosto.