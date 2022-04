Weekend delle Palme: il freddo "minaccia" anche Napoli, tempo incerto

Un fronte freddo di origine nord atlantica irromperà sull'Italia nel weekend delle Palme attraversandola da nord a sud. Questo, secondo gli esperti di 3Bmeteo.com, determinerà non solo un abbassamento delle temperature, ma anche tempo incerto su Napoli e tutta la Campania. Tuttavia, seppur con qualche raffica di vento, non dovrebbero verificarsi piogge. Una "mezza" buona notizia per chi sta organizzando un'uscita fuori porta soprattutto per Domenica delle Palme, considerata la prima "festa" pasquale. Ma vediamo, nel dettaglio, come sarà il tempo a Napoli.

Il meteo per domani, sabato

A Napoli domani nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 2834m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud, al pomeriggio tesi e proverranno da Sud-Sudovest. Mare mosso. Nessuna allerta meteo presente.

Il meteo per Domenica delle Palme

A Napoli dopodomani cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 1495m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Nordovest. Mare molto mosso. Nessuna allerta meteo presente.