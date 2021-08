Estate verso il capolinea: cielo nuvoloso e possibili piogge nei prossimi giorni

Fine agosto segnato ancora dall'instabilità del tempo, ma soprattutto da un ulteriore abbassamento delle temperature. A dirlo sono gli esperti di 3bmeteo.com. A partire da oggi il cielo su Napoli apparirà a tratti nuvoloso, ma come detto il gran caldo delle settimane scorse sembra solo un ricordo. Lo stesso dovrebbe avvenire per gli ultimi giorni del mese, anche se il beltempo tornerà a far sorridere i vacanzieri.

Leggermente in salita, a metà settimana, anche le temperature, ma senza afa. Un possibile peggioramento, invece, potrebbe essere registrato nei primi giorni di settembre quando i temporali potrebbero tornare ad interessare Napoli e la Campania. Temperature, ovviamente, ancora accettabili con massime sui 30°. La situazione resta comunque molto incerta e potrebbe cambiare nel corso dei giorni.