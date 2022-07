Meteo, un'altra settimana di passione: caldo in aumento

Il caldo non si ferma, anzi aumenta. Non arrivano buone notizie dal meteo per chi è ancora in città ed è costretto a combattere con temperature proibitive. Secondo 3B Meteo, Campania, Sicilia e Calabria rimangono ai bordi di un promontorio anticiclonico africano in espansione sul Mediterraneo occidentale. Ma se in Sicilia e Calabria il termometro, seppur di poco scenderà, durante la prossima farà registrare nuovi picchi di 36 gradi, con tanto di allerta nelle ore più calde, dalle 11 alle 16.

Il massimo dell'afa sarà raggiunta nel prosssimo weekend, per domenica 7 agosto 3B Meteo preveda che si arrivi fino a 37 gradi. Dal giorno 8 fino al ferragosto potrebbe esserci un lieve calo. Allo stato attuale, per i prossimi 15 giorni non sono previste piogge, un aspetto che metterà ancora più in difficoltà le aziende che stanno soffrendo per la mancanza d'acqua.