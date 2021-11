Domenica di pioggia. In settimana piccola tregua dal maltempo

Ancora pioggia. Le previsioni dal 29 novembre al 5 dicembre non portano buone notizie. Dopo una domenica all'insegna del maltempo e dell'allerta arancione, la nuova settimana riparte con temporali. Secondo le previsioni di 3B Meteo, precipitazioni per tutta la giornata di lunedì. Solo martedì 30 ci sarà una piccola tregue con una giornata di beltempo. Da mercoledì, però, ritornerà la pioggia, e bisognerà attendere il sabato per restare un po' al'asciutto.

Si registreranno sensibili cali di temperatura, con il primo vero assaggio di inverno. Le minime andranno dai 5 ai 7 gradi, mentre le massime dagli 11 ai 15.