Napoli, maltempo anche nel weekend: in arrivo temporali e raffiche di vento

Sarà un weekend ancora all'insegna del maltempo. Anche a Napoli, così come in altri punti della Campania, sono previsti nuovi temporali e raffiche di vento. Secondo gli esperti di 3bmeteo.com la situazione - già difficile in queste ore - potrebbe migliorare dall'inizio della prossima settimana.

Intanto, la Protezione civile regionale ha emanato un avviso di allerta meteo gialla, valido fino alle ore 18 di oggi, ma non è escluso che possa arrivare una proroga.

Le previsioni per domani

A Napoli domani cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in temporanea attenuazione nel pomeriggio, sono previsti 30mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 1975m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Sudovest. Mare molto mosso.

Le previsioni per Domenica

A Napoli dopodomani cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi. temporaneo assorbimento dei fenomeni al pomeriggio. piogge e rovesci anche temporaleschi in serata, sono previsti 17mm di pioggia. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 1506m. I venti saranno al mattino forti e proverranno da Sudovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Ovest. Mare molto mosso.