Meteo Napoli, la pioggia non si ferma. Quando torna il bel tempo

L'estate è ancora lontana e il meteo ci tiene a ricordarlo. Le temperature da spiaggia di inizio aprile sono un ricordo e anche nei prossimi giorni, dal 22 al 28, Napoli sarà colpita da qualche temporali, così come accaduto nell'ultima settimana. Secondo gli esperti di 3B Meteo, infatti, dopo la tregua di lunedì 22, le precipitazioni torneranno martedì 23 e dovrebbero fermarsi solo a partire da sabato. La giornata peggiore dovrebbe essere quella di mercoledì 24 aprile, con rovesci temporaleschi importanti sia al mattino che in prima serata.

Temperature che resteranno nettamente sotto i 20 gradi, con le massime mai oltre i 17 gradi e serate freddine con il termometro poco sopra i 10 gradi. Gradi che potrebbero scendere addirittura a 7 gradi nel prossimo weekend quando, però, le massime si attesteranno intorno ai 23 gradi. Insomma, per tornare in acqua bisognerà ancora attendere. Infatti, il trend di pioggia e schiarite dovrebbe proseguire anche nella prima settimana di maggio. Per ritrovare la spiaggia è probabile che dovremo aspettare la metà del mese.