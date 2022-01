Venti freddi su Napoli: in arrivo un nuovo crollo delle temperature

L'alta pressione presente sulla Campania tenderà ad attenuarsi a partire da giovedì quando infiltrazioni di aria umida porteranno qualche debole precipitazione. Per gli esperti di 3bmeteo.com, questo è il preludio ad un generale cambiamento del tempo che sarà più palese tra venerdì e il weekend quando tornerà l'inverno; in tal frangente irromperanno venti freddi dalla Scandinavia e le temperature subiranno un brusco abbassamento.

Ci sarà anche il ritorno per qualche pioggia ma anche della neve fino a bassa quota con qualche fiocco che potrebbe interessare le aree interne. Il freddo si farà maggiormente sentire per via dei venti in rinforzo di Tramontana e Grecale.

Su Napoli, in particolare, sole prevalente fino a giovedì quando ci sarà il ritorno per qualche pioggia. Nel weekend irromperanno venti freddi di Tramontana e le temperature subiranno un brusco abbassamento col ritorno dell'inverno. Temperature massime non oltre gli 8-10°C, freddo pungente di notte. Ventoso per Grecale in rinforzo.