Meteo Napoli, ancora sole ma afa in aumento

Il sole e il caldo non lasciano Napoli e la Campania. Se ciò è un bene per chi è in vacanza, le cose vanno peggio per chi è in città e deve lavorare. Secondo 3BMeteo, la settimana dal 20 al 26 giugno si presenterà con temperature in aumento e con la crescita dell'afa.

Secondo Francesco Nucera di 3B: "Registreremo pressione in aumento su Napoli e la Campania. Previsto tempo ancora soleggiato ma con temperature e afa in aumento, specie da martedì con un deciso rinforzo dell'anticiclone nord-africano". Da mercoledì 22, il termometro dovrebbe superare i 30 gradi per raggiungere addirittura i 34 nel prossimo weekend.