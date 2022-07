Weekend bollente: Napoli tra le città più calde d'Italia

Napoli da bollino rosso. Non si parla di traffico ma di temperature e 3B Meteo annovera il capoluogo campano tra le città italiane più calde del weekend. In alcune zone della città si toccheranno i 40 gradi percepiti. Il termometro scenderà sotto i 30 gradi soltanto dopo le ore 21, ma non scenderà mai sotto i 28 neanche di notte.

Secondo le previsioni di 3B Meteo, il 2 e tre luglio Napoli sarà da livello 3, il massimo, di attenzione metereologica: indica condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche.

In generale, l'alta pressione africana non molla l'Italia. All'interno della cupola anticiclonica si intensificherà l'afflusso rovente di matrice subtropicale che culminerà al Sud, sulle due isole maggiori e sulle regioni tirreniche, con locali punte di 40 gradi e oltre e afa alle stelle. Temperature un po' meno elevate al Nord e sul medio Adriatico, dove comunque domenica il caldo sarà fastidioso.