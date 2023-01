Arriva l'inverno. Prima la pioggia, poi il gelo

La primavera inoltrata che stiamo vivendo in questo anomalo inverno ha i giorni contati. Il freddo arriverà anche a Napoli, almeno stando alle previsioni di 3B Meteo. La settimana 16-22 gennaio, porterà un drastico cambiamento del clima con l'apertura di una lunga fase perturbata, foriera di piogge e rovesci temporaleschi, più intensi e persistenti a ridosso dei comprensori montuosi sotto l'afflusso di forti venti di Libeccio.

I primi giorni non saranno freddi, ma molto piovosi. Previste pioggie per lunedì 16, mentre da martedì a giovedì dovremo affrontare veri e propri temporali, con tutti i disagi che a Napoli e provincia si vivono in momenti del genere: allagamenti, traffico, strade devastate.

In questa prima metà della settimana, le temperature resteranno alte per le medie stagionali: sempre sopra i 10 gradi e con le minime anche a 14. Da giovedì, si avvertirà una differenza, con il termometro che andrà sotto i 10 e continuerà a scendere fino a raggiungere lo 0 nella giornata di sabato 21.