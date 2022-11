Meteo, inizio settimana con la pioggia

La tregua sembra stia per finire. La settimana di metà novembre, dal 14 al 20, potrebbe aprirsi con le piogge, almeno secondo le previsioni di 3B Meteo. "Ancora tempo stabile - si legge sul sito specializzato - ma non del tutto soleggiato su Napoli e Campania nella giornata di sabato. Un vortice freddo dai Balcani raggiungerà la regione nella giornata di domenica, portando un aumento della nuvolosità e rovesci sparsi tra domenica pomeriggio-sera e lunedì. Temperature che dal fine settimana scenderanno di qualche grado in particolare sui rilievi".

La settimana sarà carettizzata dall'incertezza, con rovesci temporaleschi previsti lunedì e da mercoledì fino a domenica. Le temperature si abbasseranno, ma le minime non scenderanno mai sotto i 10 gradi, restando tiepide, tra gli 11 e i 20 gradi, ancora per qualche giorno.