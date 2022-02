Meteo, a San Valentino arriva la pioggia

Cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in temporaneo assorbimento nel pomeriggio. In serata nuove piogge e rovesci anche temporaleschi. Recita così il bollettino di 3B Meteo per quando riguarda le previsioni atmosferiche a Napoli e provincia.

Dopo giorni di beltempo, San Valetino porterà all'ombra del Vesuvio piogge, in partciolare al mattino e in prima serata. Andrà peggio martedì 15, con cielo grigio e precipitazioni per tutta la giornata. Ancora dal bollettino di 3B Meteo: "Nuvolosità diffusa su tutto il settore con piogge e locali temporali, specie durante le ore pomeridiane e serali. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell'intorno di 2000 metri. Ionio mosso; Basso Tirreno poco mosso".

Il tempo dovrebbe tornare sereno nel resto della settimana Per quanto concerne le temperature, non ci saranno abbassamenti importante. Le minime resteranno sopra i 10 gradi con massime fino ai 14.