Addio sole e caldo: su Napoli in arrivo piogge e temporali

L’anticiclone africano caratterizzerà le prossime giornate sulla Campania con tempo stabile e caldo, ma non avrà lunga vita. Già da giovedì flussi umidi e instabili provenienti dal Tirreno raggiungeranno la nostra regione, provocando il ritorno di rovesci e temporali. I primi fenomeni faranno la loro comparsa nel pomeriggio a partire dalle province centro-settentrionali, con temporali anche forti sulle aree costiere.

Venerdì invece la Campania si ritroverà alle prese con fenomeni ancora più organizzati ed estesi, anche intensi su Napoletano, avellinese e soprattutto Casertano già al mattino. Si tratterà di temporali che localmente risulteranno violenti, accompagnati da nubifragi, grandinate e improvvisi rinforzi del vanto con conseguenti possibili allagamenti e disagi.

Le precipitazioni però non risulteranno omogeneamente distribuite, tanto che su alcune zone potranno risultare abbondanti e su altre limitrofe decisamente più scarse. Nel corso della giornata piogge e temporali si estenderanno al resto della regione, risultando però più deboli sul Salernitano. Anche la giornata di sabato risulterà a tratti instabile con occasione per nuovi temporali sparsi, seppur più deboli rispetto alle giornate precedenti. La settimana si chiuderà con tempo decisamente più soleggiato, anche se con una vivace ventilazione settentrionale che farà calare sensibilmente le temperature.

Come sarà il tempo a Napoli

Soleggiato e caldo mercoledì con massime fino a 28/29°C. Un po’ di variabilità giovedì con qualche temporale in arrivo nel pomeriggio, ma in un contesto ancora caldo con massime fino a 29°C. Venerdì instabilità in deciso aumento con piogge e temporali in arrivo, anche di forte intensità seppur a carattere intermittente. Temperature in calo con massime sui 27°C. Weekend inizialmente variabile con possibilità ancora di qualche temporale nella prima parte di sabato, domenica decisamente più soleggiato ma con temperature in brusco calo e massime non oltre i 22°C.