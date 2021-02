Sarà un sabato all'insegna del freddo, della pioggia e della neve. Le previsioni di 3B Meteo, in esclusiva per Napolitoday, lasciano poche speranze e annunciano che precipitazioni nevose sono previste anche a bassa quota, in paritocolare nelle aree interne della Campania. Non è da eslcudere che anche in alcune zone della provincia di Napoli possano esserci imbiancate. La situazione migliorerà già domenica e da lunedì tornerà il bel tempo.