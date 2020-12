Le previsioni per sabato 12 dicembre: tempo variabile (VIDEO)

Tregua dalla pioggia ma solo per qualche ora. Le previsioni di 3b meteo su Napoli e provincia annunciano cielo nuvoloso con schiarite per la mattina di sabato 12 dicembre. Dal pomeriggio, però, soprattutto sulla costa, riprenderà a piovere fino a tarda sera. Il tempo dovrebbe essere più clemente e senza pioggia domenica 13, qundo il cielo nuvoloso sar squarciato da qualche schiarita, in attesa del sole dell'inizio della prossima settimana.