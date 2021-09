Weekend tra cielo nuvoloso e possibili piogge: allerta anche su Napoli e provincia

A Napoli nel weekend si assisterà ad un progressivo aumento della nuvolosità sulla città con qualche pioggia. Più soleggiata la domenica, quando il cielo si manterrà poco nuvoloso per gran parte della giornata. Nel capoluogo temperature massime comprese tra 27°C e 29°C, minime tra 20°C e 22°C. A dirlo sono gli esperti di 3bmeteo.com.

Le previsioni per oggi

A Napoli oggi cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. graduale attenuazione della nuvolosità in giornata fino a cieli poco nuvolosi in serata nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 3381m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est. Mare poco mosso.

Le previsioni per domani

A Napoli domani cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 3648m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest. Mare poco mosso.

Allerta meteo in Campania

La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo con livello di criticità idrogeologica per temporali di colore Giallo valevole a partire dalla mezzanotte e fino alle 23.59 di domani sulle seguenti zone: 1 (Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana), 3 (Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini), 5 (Tusciano e Alto Sele), 6 (Piana Sele e Alto Cilento), 7 (Tanagro), 8 (Basso Cilento).

E' in atto sulla Campania una elevata instabilità atmosferica che genera precipitazioni repentine, e anche molto intense, fortemente localizzate. Tali fenomeni temporaleschi sono difficilmente prevedibili in termini spaziali e temporali poiché caratterizzati da una grande rapidità di evoluzione.

Proprio per la natura di tali fenomeni, anche connessi ai cambiamenti climatici, è possibile che, contemporaneamente possano verificarsi, in singoli punti del territorio, anche grandinate, fulmini e raffiche di vento tali da determinare danni alle coperture, caduta di rami o alberi.

La Protezione segnala, infatti, che le precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, in alcuni punti del territorio potrebbero essere anche molto intense. Si prevedono anche possibili raffiche di vento nei temporali.

A questo quadro met?eo sono associati possibili fenomeni di impatto al suolo come:

- Caduta massi ed occasionali fenomeni franosi, anche in assenza di precipitazioni?;

- Ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale;

- Inondazioni delle aree limitrofe a corsi d'acqua anche per effetto di criticità locali (tombature, restringimenti, ecc);

- Allagamenti di locali interra?ti e di quelli a pian terreno;

- Scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali e possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche con tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane depresse;

- Caduta di rami o alberi. La Protezione Civile della Regione Campania raccomanda agli enti competenti di prestare la massima attenzione alle aree interessate da incendi e ai territori fragili dal punto di vista del dissesto idrogeologico e di porre in essere tutte le misure atte a mitigare e contrastare i fenomeni attesi.