Napoli, il maltempo ha le ore contate: il sole potrebbe tornare già nel weekend

Il maltempo ha le ore contate. Un'ottima notizia per cittadini e turisti che ormai da giorni "combattono" con pioggia e venti. Secondo gli esperti di 3bmeteo.com la situazione potrebbe migliorare già a partire da domani, domenica 12 dicembre, con il sole che dovrebbe tornare a baciare la città partenopea anche per il resto della settimana.

In lieve rialzo le temperature, anche se non saranno lontane dalle media stagionali. La pioggia, però, ci terrà compagnia ancora qualche ora. Proprio in base a queste previsioni la Protezione civile regionale, nella giornata di ieri, ha prorogato l'allerta meteo fino alle ore 16 di oggi.

Le previsioni per oggi

A Napoli oggi cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi. assorbimento dei fenomeni nel pomeriggio con rasserenamenti in serata, sono previsti 5mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 1359m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est. Mare molto mosso. Allerte meteo previste: pioggia.

Le previsioni per domani

A Napoli domani cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 1332m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordest, al pomeriggio tesi e proverranno da Nord-Nordest. Mare mosso. Nessuna allerta meteo presente.