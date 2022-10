Meteo, occhio al ritorno dei temporali

Comincerà con la pioggia la seconda settimana di ottobre. Secondo le previsioni di 3B Meteo, la matinata di lunedì 10 sarà caretterizzata da un intenso temporale su Napoli e parte della provincia. Temperature sotto i 20 gradi fino ad ora di pranzo e la speranza è che la città,così come l'hinterland, non si allaghi dopo pochi minuti.

Dal 10 al 16 il tempo sarà variabile, con un saliscendi del termometro cheresterà parecchio lontano dai 30 gradi che abbiamo percepito nei giorni scorsi. Tra soleggiato, poco o molto nuvoloso non dovrebbero esserci ulteriori precipitazioni fino al prossimo weekend. Per chi pensa di andare fuori porta il 15 e 16 meglio tenere sotto controllo le previsioni perché, per il momento, 3B annuncia pioggia, alternata a schiarite, in entrambi i giorni.