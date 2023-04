Meteo, salgono le temperature ma torna la pioggia

Meno freddo, ma con qualche pioggia in più. Si potrebbero sintetizzare così le previsioni del tempo per la settimana post Pasqua a Napoli e provincia. Secondo 3B Meteo, anche le temperature minime sono destinate a salire sopra i 10 gradi, dopo giorni in cui si è scesi fino a 4-5. Le massime assumeranno toni decisamente primaverili, toccando anche punte di 20 gradi nella giornata di giovedì 13.

Allo stesso tempo, proprio dal 13 aprile, è prevista qualche precipitazione, che avrà il suo massimo tra il pomeriggio di venerdì 14 e, soprattutto, sabato 15 aprile. Secondo le previsioni, infatti, questa giornata sarà quasi interamente caratterizzata dal maltempo che riguarderà anche parte della giornata di domenica. Si tratta solo di previsioni, è giusto ricordarlo, e nei prossimi giorni esserci degli aggiornamenti.