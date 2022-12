Meteo, la pioggia risparmia Capodanno

Buone notizie dal meteo per i giorni a cavallo tra 2022 e 2023. Sembra che per quest'anno Napoli e la pioggia non si incontreranno più. Secondo le previsioni di 3B Meteo, infatti, nei prossimi giorni il tempo varierà da sereno a nuvoloso, ma con basse probabilità di precipitazioni. "Nubi sparse e schiarite a tratti ampie caratterizzeranno la giornata di Santo Stefano, mentre da martedì 27 si assisterà ad una intensificazione della nuvolosità anche con qualche debole pioggia mercoledì. Una certa variabilità si attarderà fino alla fine dell'anno, ma con scarsa probabilità di fenomeni" si legge sul sito di 3B. Le temperature resteranno miti, con punte massime di 16-17 gradi e minime che non scenderanno sotto i 13 gradi. L'inizio del 2023 sarà un po' più freddo, soprattutto di sera, con minime tra i 5 e i 7 gradi.