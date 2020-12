Torna l'alta pressione, bel tempo a Napoli nella prossima settimana

Un vortice sul medio Tirreno in spostamento verso lo Ionio piloterà la perturbazione che interesserà il Centro-Sud Italia, nel weekend. Lo confermano gli esperti di 3BMeteo. Le ultime ore del fine settimana, però, saranno caratterizzate da un rinforzo dell'alta pressione che determinerà, nella prossima settimana, bel tempo sul Sud in generale e su Napoli in particolare.

Lunedì 14 dicembre e martedì 15 dicembre il tempo sarà sereno, con sole e temperature in rialzo. Mercoledì 16 dicembre il bel tempo sarà interrotto per qualche ora da una giornata piuttosto nuvolosa. Giovedì 17 dicembre, però, il sole tornerà su Napoli e sulla provincia.