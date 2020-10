Maltempo in arrivo nel weekend: giù anche le temperature

La perturbazione che tra giovedì e venerdì raggiungerà parte d'Italia a partire dalle regioni nordoccidentali continuerà a scorrere lentamente sullo Stivale durante il prossimo weekend, distribuendo qualche pioggia o rovescio anche al Centro-Sud.

Sabato piovoso su Triveneto, Emilia Romagna, Levante Ligure e gran parte del Centro Italia, con fenomeni in estensione in giornata a Campania, nord Sicilia, Molise, Calabria e Puglia, anche con qualche temporale sul versante tirrenico. Le temperature diminuiranno nei massimi su gran parte d'Italia, ad eccezione del Nordovest, come precisa 3BMeteo.

Domenica la perturbazione si allontanerà verso i Balcani, ma al suo seguito permarrà una residua variabilità sulle nostre regioni centro-meridionali con piovaschi sparsi in graduale esaurimento nel corso della giornata. Andrà meglio al Nord con maggiori spazi soleggiati, ma entro sera tendenza a peggioramento al Nordovest per l'avvicinamento di una nuova perturbazione atlantica. Temperature in calo al Sud.

A Napoli piogge previste per sabato. Tregua la domenica e poi nuova ondata di maltempo per l'inizio della prossima settimana.